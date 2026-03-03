Presos, mãe e padrasto são denunciados pelo Ministério Público por agressão a bebê de 1 ano

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) denunciou o casal preso após uma criança de 1 ano e 8 meses dar entrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, com várias lesões pelo corpo, incluindo fratura no fêmur esquerdo.

De acordo com a denúncia apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça de Dourados à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, as agressões ocorreram na noite do dia 15 de fevereiro deste ano, na casa da família.

Segundo ainda a investigação, a mãe e o padrasto teriam agredido a criança sob o pretexto de repreender o choro. No dia seguinte, eles levaram a criança até uma UPA da cidade, que apresentava hematomas pelo corpo e na região do rosto, marcas de mordida e fratura no fêmur esquerdo.

Diante da gravidade dos ferimentos e versões diferentes apresentadas pela mãe e o padrasto, a equipe médica acionou a Guarda Municipal. Durante a apuração dos fatos, houve confissão das agressões.

O casal foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva. Eles devem permanecer presos à disposição da Justiça. Com isso, o promotor de Justiça Daniel do Nascimento Britto ofereceu denúncia contra os dois pelo crime de maus-tratos que resultou em lesão corporal de natureza grave, em razão da fratura constatada, com causa de aumento de pena por ser a vítima menor de 14 anos. Na peça acusatória, o ainda MPMS requer a responsabilização criminal dos denunciados e a adoção das medidas legais necessárias para assegurar a proteção integral da criança.