Governo nomeia novo adjunto na Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura

Alessandro Menezes de Souza foi nomeado, nesta terça-feira (3), como o novo secretário adjunto da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado, e assinada pelo governador Eduardo Riedel.

Alessandro já ocupou posições importantes no governo de Mato Grosso do Sul, quando assumiu a cadeira da Superintendência na Gestão de Informação, passando também pela Subsecretaria de Relações Institucionais do Governo.

Antes de assumir a cadeira na Setesc, ele esteve como assessor da Segov (Secretaria de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul). Ele é formado em Marketing e Publicidade, além de ter bacharelado em Psicologia. Alessandro também tem formações em Gestão de Projetos, especialização em Governança de TI e conta com qualificações de Administração Financeira e Gestão Pública.