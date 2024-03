Preso terceiro envolvido em homicídio ocorrido no domingo em Rio Brilhante

Foi preso na manhã de hoje(21), o terceiro investigado pela morte de Alessandro Henrique Barretos de Souza, de 25 anos de idade, ocorrida no último dia(17) foi preso na manhã desta quinta-feira(21) em Rio Brilhante-MS.

O autor J.M.M., de 20 anos, havia deixado a cidade, mas se apresentou na Delegacia, onde foi interrogado sobre os fatos.

Na ocasião ainda foi dado cumprimento ao mandado de prisão que havia sido solicitado à justiça, uma vez que ele foi identificado horas após o fato pelos policiais. Os três autores seguem presos e estão à disposição da justiça.

Os outros dois envolvidos foram presos no dia 18/03, em menos de 24 horas após o crime. O primeiro autor L.F.S.S., foi localizado na Vila Nova Esperança. O rapaz, de 19 anos, ao ser questionado sobre o fato, acabou confessando a autoria do crime aos policiais civis. No momento da prisão, a roupa que ele vestia ainda estava com respingos do sangue da vítima.

Na sequência, a equipe policial localizou o segundo conduzido H.C.P., de 18 anos de idade. Ele foi preso no Bairro João Zardo. O terceiro envolvido, seria o proprietário do veículo que foi utilizado para levar a vítima até o local em que foi morta a golpes de faca.

O corpo da vítima foi encontrado no final da tarde do dia(17) em uma estrada vicinal na saída para Maracaju-MS.

