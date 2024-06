Vídeo viraliza e responsável por abandonar cachorro no meio do trânsito será indiciado

Foi identificado e preso o responsável que abandonou um cão no meio da rua na cidade de Corumbá. O homem será indiciado pelo crime de maus-tratos. ONGs locais, estão ajudando no resgate do animal

O ocorrido

Um vídeo chocante que mostra um cachorro sendo abandonado e tentando desesperadamente entrar novamente em um carro viralizou nas redes sociais, nos últimos dias, causando indignação e mobilização na cidade de Corumbá-MS. Com mais de 30 mil visualizações, o vídeo despertou a atenção das autoridades locais, que estão empenhadas em resolver o caso.

De acordo com testemunhas, o incidente ocorreu no centro da cidade, onde o animal foi abandonado e posteriormente filmado tentando retornar ao veículo que o deixou para trás. A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, munida das imagens capturadas, iniciou imediatamente uma investigação para identificar o responsável pelo ato de crueldade.

A população de Corumbá está mobilizada, exigindo justiça e punição para o autor do abandono. Para colaborar com informações sobre casos de maus tratos e outros crimes ocorridos em Corumbá, a população pode entrar em contato pelo Disque Denúncia (67) 3234-7111.

Veja o vídeo do momento em que o cachorro late e fica desesperado após ser abandonado e tenta voltar para o carro:

