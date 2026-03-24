Homem é preso suspeito de abusos sexuais e violência doméstica contra várias vítimas no interior de MS

Investigação aponta ao menos dez vítimas e crimes teriam ocorrido ao longo de vários anos

Nesta segunda-feira (23), uma ação conjunta entre equipes de Naviraí e Dourados resultou, na prisão de um homem de 54 anos suspeito de envolvimento em crimes sexuais contra vítimas que possuem grau de parentesco com o acusado. O suspeito também é investigado por zoofilia contra cães e suínos.

O caso passou a ser investigado após denúncias que apontavam comportamentos recorrentes de violência. Com o avanço das apurações, surgiram relatos de diferentes vítimas, todas com algum tipo de vínculo familiar com o suspeito.

Até o momento, dez pessoas foram identificadas e todas possuem grtau de parentesco com o suspeito. Segundo os depoimentos, os episódios teriam começado quando as vítimas ainda eram crianças e se estendido por vários anos.

Os relatos indicam situações de abuso e violência, além de ameaças que teriam sido usadas para intimidar e impedir que os casos viessem à tona.

Durante as investigações, também surgiram indícios de maus-tratos a animais. o que ampliou a gravidade das suspeitas. A Justiça autorizou a prisão preventiva do investigado, que foi localizado e detido em Dourados.

A possibilidade de novas vítimas não está descartada e o caso segue em investigação.

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