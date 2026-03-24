Casa de Cultura abre inscrições para aula gratuitas de danças urbanas na Capital

Atividades começam nesta terça (24), no período noturno, e são voltados a partir dos 11 anos

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de danças urbanas na Casa de Cultura, em Campo Grande. As atividades começam nesta terça-feira (24), no período noturno, e são destinadas a pessoas a partir de 11 anos, sem exigência de experiência prévia.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude. A proposta é ampliar o acesso à prática artística e estimular a ocupação de espaços culturais com expressões da cultura urbana.

Durante as aulas, os participantes terão contato com fundamentos de estilos urbanos e exercícios de improvisação, conhecidos como freestyle. A prática também envolve atividades voltadas ao desenvolvimento corporal e à socialização entre os alunos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310. Para participar, é necessário utilizar roupas confortáveis e tênis adequados para a atividade.

As aulas acontecem na Casa de Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 2270.

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