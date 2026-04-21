Preso em fresta de muro, gato mobiliza resgate dos bombeiros em Nova Andradina

Animal ficou cerca de meia hora preso até ser retirado sem ferimentos

Um chamado incomum levou equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) até a rua Delfino de Matos, em Nova Andradina, na manhã desta terça-feira (21). Um gato havia ficado preso em um espaço estreito entre estruturas de um muro e não conseguia sair.

Quando chegaram ao local, os militares identificaram que o animal estava encurralado em uma abertura bastante reduzida, o que impedia qualquer tentativa de fuga por conta própria.

A operação de retirada exigiu cuidado e levou cerca de 30 minutos até que o gato fosse retirado com segurança. Após o resgate, foi constatado que ele não apresentava ferimentos e pôde ser entregue aos responsáveis.

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