A primeira parcela de aposentados e pensionistas começa a ser paga nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (24), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O valor será depositado junto com o benefício mensal, seguindo o calendário regular da Previdência Social. Os pagamentos ocorrerão até o dia 8 de maio, e serão feitos de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Recebem primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.518. Em seguida, o cronograma avança para aqueles que recebem acima desse valor, até o teto previdenciário, que é de R$ 8.475,55.

A segunda parcela do 13º salário está prevista para ser paga entre os dias 25 de maio e 8 de junho, mantendo a prática de antecipação do benefício para o primeiro semestre, adotada nos últimos anos.

De acordo com estimativas do governo federal, cerca de 35,2 milhões de segurados serão beneficiados com a medida, o que deverá injetar aproximadamente R$ 78,2 bilhões na economia.

Vale ressaltar que têm direito ao 13º salário os segurados que recebem aposentadoria, pensão e auxílios previdenciários. Ficam de fora da medida os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia.

Para quem já estava aposentado desde janeiro, a primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. Nos casos em que a aposentadoria foi concedida ao longo do ano, o pagamento será proporcional ao tempo de recebimento.

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