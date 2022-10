Presidente do Paraguai viaja para Amambay após confronto

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, viajou neste domingo (23) para Amambay, no norte do país. O objetivo é entender o confronto entre membros das forças de segurança e supostos integrantes do autodenominado Exército do Povo Paraguaio (EPP).

Confronto

Por volta das 11h30 deste domingo, no setor Cerro Guazú do departamento de Amambay, ocorreu um confronto entre as Forças Especiais do Comando de Operações de Defesa Estagiário (CODI) da Força Tarefa Conjunta (FTC) e do grupo criminoso que se autodenomina Exército do Povo Paraguaio (EPP), segundo o tenente-coronel Luis Apesteguía, porta-voz da FTC.

“Estamos em pleno funcionamento, ainda não temos detalhes, não posso informar nada preciso. Sim, houve um confronto com possíveis baixas nas fileiras do EPP, mas ainda não temos a identidade”, confirmou Apesteguía à mídia local.”

Informações preliminares indicam que o grupo terrorista EPP matou dois indígenas e feriu um. O CODI-FTC reagiu e matou dois terroristas em confronto. O índio ferido foi levado ao hospital de Santa Rosa em uma aeronave da FTC. A motivação para os atentados seria uma suposta colaboração dos indígenas com a FTC.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.