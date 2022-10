Servidores receberão adiantado em homenagem ao Dia do Servidor

Na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, será celebrado o Dia do Servidor Público no Brasil e para marcar a data em Mato Grosso do Sul, foi anunciado nesta segunda-feira (24) o pagamento adiantada dos salários dos servidores do estado.

Com o depósito confirmado para a sexta-feira (28), os salários estarão disponíveis para saque já no sábado (29), com antecedência de pelo menos 10 dias do prazo legal para pagamento, que é o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.

Com o anúncio, o governador Reinaldo Azambuja destacou que a folha de outubro será quitada já com o aumento do piso nacional dos professores, quem em 1º de outubro teve o reajuste para R$ 10.383,18 para profissionais efetivos com carga horária de 40 horas semanais.

Segundo a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a folha salarial do mês tem cerca de 85 mil matrículas de servidores ativos e aposentados, além de pensionistas. O desembolso será de R$ 593 milhões.

