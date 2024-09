Polícias Civil e Rodoviária Federal apreendem carga milionária de drogas em Amambai

A SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam na última sexta-feira (27), mais de 28 mil quilos de entorpecente do tipo maconha, na MS-156, em Amambai.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, os agentes investigavam roubo e desvio de cargas que têm sido recorrentes, contra produtores na região de fronteira, quando chegaram até o caminhão bitrem, com placas do Rio Grande do Sul, trafegando em área de interesse da união e que apontava para possível prática do desvio de cargas.

Durante a abordagem foi feita uma vistoria no veículo, onde foi possível identificar facilmente diversos fardos de entorpecentes do tipo maconha dentro da carga de grades de milho. O motorista do veículo, de 47 anos, afirmou que carregou o milho em Maracaju e na cidade de Ponta Porã teria trocado parte da carga por maconha, de forma que só ficou a quantidade de milho suficiente para esconder os vários fardos de droga, sendo que a carga seria levada até Marau (RS).

O motorista disse ainda que, como pagamento pelo transporte do entorpecente, ele receberia a carreta. Durante a ação as equipes da PC e da PRF contaram com apoio logístico do Exército através da 4ª Brigada e 17º RC MEC (Regimento de Cavalaria Mecanizada) de Amambai.

Estima-se que seja a maior apreensão de entorpecentes em terras nacionais este ano. Prejuízo estimado de R$ 56 milhões ao crime.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais