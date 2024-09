Homem encontrado morto em rodovia já foi preso após tentar roubar caixa eletrônico

O homem identificado como Cristiano da Silva Bulcão, de 37 anos, encontrado morto na madrugada de ontem (29), com marcas de tiro e facada às margens da MS-473 em Nova Andradina, já foi preso após tentar furtar um caixa eletrônico.

O crime ocorreu em 23 de agosto na agência que fica localizada na Avenida Moura Andrade, no Centro de Nova Andradina.

Segundo informações, Cristiano utilizou um pedaço de ferro e pedra para danificar o visor, o teclado e o sensor de biometria do caixa eletrônico, mas não conseguiu retirar o dinheiro.

No dia da morte do homem, moradores que saiam de uma comemoração avistaram o corpo de Cristiano jogado à margem da estrada e acionaram o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil e a Perícia Técnica também estiveram no local.