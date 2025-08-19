Polícias apreendem mais de 9 kg de maconha e prendem suspeito em Costa Rica

Droga estava escondida em uma residência e também enterrada em área de mata próxima



Um homem foi preso em Costa Rica, por tráfico de drogas, após a apreensão de 9,25 quilos de maconha. A ocorrência foi registrada depois de uma denúncia anônima que indicava o uso de uma residência como depósito de entorpecentes.

Durante a verificação, o suspeito foi abordado no imóvel e uma porção de maconha foi localizada sob o fogão. Questionado, ele levou os agentes até uma área de mata nas proximidades, onde a maior parte da droga estava enterrada dentro de um saco plástico. No total, foram recolhidos nove tabletes e uma porção menor da droga, além de dois celulares e R$ 120,00 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde permanece à disposição da Justiça.

