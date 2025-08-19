Vic Lopes termina etapa do Mundial em 5º lugar em etapa de Vôlei de Praia

A etapa de Montreal do Circuito Mundial de Vôlei de Praia terminou domingo (17) com a sul-mato-grossense Vic Lopes, ao lado da capixaba Thâmela, na quinta posição da competição. As duas pararam nas quartas de final diante das canadenses Melissa e Brandie, que venceram por 2 sets a 0 (21/10 e 21/19).
O próximo compromisso do circuito acontece em Hamburgo, Alemanha, de 27 a 31 de agosto. O Brasil terá na chave principal as duplas Evandro e Arthur, Thâmela e Vic, Hegeile e Vitória, Carol e Rebecca, e Ana Patrícia e Duda.
Na fase de grupos, Vic e Thâmela estrearam com vitória sobre as australianas Alchin e Johnson por 2 a 0 (21/17 e 22/20). No dia seguinte, derrotaram as italianas Gottardi e Orsi Toth por 21/17 e 21/16, mas perderam o confronto brasileiro para Ana Patrícia e Duda por 21/18 e 21/12. Nas oitavas, superaram as americanas Donlin e Denaburg por 21/10 e 24/22, resultado que garantiu a melhor campanha da sul-mato-grossense em etapas do Mundial.
Ainda entre as mulheres, Carol Solberg e Rebecca avançaram até as quartas ao vencerem as suíças Anouk e Zoé por 2 a 1 (21/16, 16/21 e 16/14), mas foram eliminadas pelas alemãs Müller e Tillmann em 2 sets (21/18 e 21/14). Já Ana Patrícia e Duda chegaram até a disputa pelo bronze e venceram as letãs Tina e Anastasija por 21/14 e 21/16. O título ficou com as canadenses Melissa e Brandie, que bateram as alemãs Müller e Tillmann por 21/15 e 22/20.
No torneio masculino, os brasileiros Evandro e Arthur Lanci venceram os tchecos Perusic e Schweiner por 2 a 1 (21/18, 19/21 e 15/13), mas foram eliminados nas oitavas pelos alemães Pfretzschner e Winter, por 21/17 e 21/17. A medalha de ouro ficou com os noruegueses Mol e Sørum, que derrotaram os suecos Hölting e Andersson por 21/19 e 21/13. O bronze foi para os tchecos Perusic e Schweiner, que superaram os suecos Åhman e Hellvig de virada por 2 a 1 (14/21, 22/20 e 20/18).
O campo-grandense Saymon Barbosa, ao lado do paraibano George, também participou da etapa canadense, mas não passou da fase qualificatória. A dupla venceu os donos da casa Chadwick e Kemp por 2 a 1 (19/21, 21/18 e 15/11), mas caiu diante dos chilenos Grimalt por 2 a 1 (18/21, 23/21 e 15/12). Vinicius e Heitor também se despediram ao perder para os chilenos por 2 a 0 (21/16 e 21/12). (MR)
Por Melissa Ramos
