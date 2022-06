Policial é executado a tiros na fronteira

Por volta das 9h20 deste sábado, o inspetor da polícia, Luis Alcibiades Peralta Davalos, 36, foi assassinado na cidade paraguaia de Capitan Bado, na fronteira com Mato Grosso do Sul através de Coronel Sapucaia.

O homicídio ocorreu no cruzamento das ruas Antquera e Palma, no bairro San José. A polícia ainda investiga quais foram as motivações que levaram ao assassinato na fronteira.

Conforme o registro policial, dois homens numa moto prata se aproximaram da vítima e efetuaram disparos, fugindo em seguida. Vários projeteis de pistola calibre 9mm foram apreendidos no local. Os dois homens na motocicleta estão sendo procurados.

O corpo de Luis foi encaminhado para exames de praxe e depois será liberado.

