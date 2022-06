Preços de 21 itens da cesta básica ficaram estáveis em uma semana

Todos os supermercados mantiveram o mesmo valor do creme dental, da marca Colgate

Por: Izabela Cavalcanti

A pesquisa da cesta básica, nesta semana, feita pela equipe de reportagem do jornal O Estado, identificou que, entre 28 itens, 21 mantiveram os mesmos preços, do levantamento da semana passada. A pesquisa é feita em cinco supermercados de Campo Grande.

O Supermercado Pires, manteve o preço do arroz de 5 quilos, em R$ 16,95. Mais uma vez o Pires e o Assaí mantiveram o valor do feijão de 1 quilo, a R$ 7,98 e R$ 7,99, respectivamente. No caso do óleo de soja, de 900 ml, o preço foi mantido no Atacadão, por R$ 8,95. A diferença dos custos ficou em 6,90%, sendo vendido entre R$ 8,69 e R$ 9,29.

O café em pó, da marca Três Corações, continuou a R$ 19,89, no Pires; e R$ 17,69, no Assaí e no Fort. O preço do sal continuou o mesmo, no Pires, por R$ 5,45; e no Atacadão por R$ 3,29. O macarrão está por R$ 4,65, no Pires; e R$ 4,29 no Nunes. Os mesmos preços da semana passada.

O extrato de tomate se manteve a R$ 5,49, no Pires e no Assaí; e R$ 4,89, no Fort. A dúzia de ovos médios ficou a R$ 8,99 no Nunes. Os supermercados Fort e Pires mantiveram o preço do achocolatado Nescau em R$ 6,75 e R$ 8,59, respectivamente. O leite em pó continuou a R$ 16,90, no Pires; R$ 15,95, no Fort; e R$ 15,99 no Atacadão.

A margarina com sal, da marca Qually, está R$ 8,79 no Fort, e R$ 8,99 no Atacadão. O pão francês continua a R$ 12,98, no Pires; e R$ 13,98, no Nunes. O quilo do tomate permaneceu a R$ 7,95, no Atacadão. Já o quilo da banana continuou por R$ 3,99, no Assaí; R$ 4,99 no Fort e no Atacadão. O coxão mole a vácuo se manteve por R$ 39,95, no Pires; R$ 42,90, no Assaí; e R$ 37,90, no Atacadão.

Produtos de higiene e limpeza

De todos os itens da cesta básica, o creme dental, da marca Colgate, foi o único que continuou com o mesmo preço em todos os supermercados. No Pires (R$ 4,95); Assaí (R$ 3,99); Nunes (R$ 4,89); Fort (R$ 3,79); e Atacadão (R$ 3,90). O papel higiênico Neve está a R$ 20,39, no Fort, e R$ 21,85, no Assaí. O sabão em pó, Omo, ficou em R$ 20,90 no Pires; R$ 22,80, no Atacadão; e R$ 21,80, no Assaí e no Fort.

O sabão em barra, de cinco unidades, ficou em R$ 12,30, no Fort e no Atacadão. A unidade do sabonete Lux continuou por R$ 2,25, no Pires; R$ 2,28, no Assaí; R$ 2,09, no Fort; R$ 2,29 no Atacadão. A esponja de aço, Bombril, está a R$ 2,75, no Pires; R$ 1,99, no Assaí; R$ 3,19, no Nunes; e R$ 2,09, no Atacadão.

Inflação

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de maio, em Campo Grande, ficou em 0,27%. O percentual representa queda de 0,94 ponto percentual, em relação à taxa de abril, que foi de 1,21%.

