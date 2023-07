Policiais encontram veículo roubado desmanchado em zona rural

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperou na madrugada de hoje (11), um veículo com registro de roubo no Rio de Janeiro. O automóvel foi localizado, abandonado em uma estrada vicinal,próximo ao município de Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande.

O veículo Honda/WR-V, foi encontrado em uma plantação de cana-de-açucar na zona rural do município, as margens da MS-180. O carro foi encontrado abandonado e bastante danificado, sem as rodas, estepe entre outros acessórios.

Equipes do DOF realizaram diligências na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Em vistoria ao veículo, os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas e que o carro tem registro de roubo no dia 5 de abril deste ano no Rio de Janeiro.

O veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi .

