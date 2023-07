Idosa de 71 anos é presa em flagrante com cocaína avaliada em R$ 87 mil

Uma idosa de 71 anos, foi presa na madrugada de hoje (11), transportando cocaína, em um ônibus intermunicipal, na BR-262, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os entorpecentes apreendidos foram avaliados em quase R$ 90 mil.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, na região conhecida como Lampião Seco, quando os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), abordaram o coletivo que fazia o itinerário Corumbá/Campo Grande. Durante entrevista aos passageiros a idosa afirmou que não estaria com bagagens no ônibus.

Em checagem à passagem da mulher os policiais constataram, através do ticket, que ela transportava uma mala e nela dois tabletes de drogas, sendo um de cocaína e outro de pasta base de cocaína.

Questionada, a afirmou que pegou a droga em Corumbá de uma desconhecida e levaria até Campo Grande, onde receberia mil reais pelo transporte. O material apreendido, foi avaliado em aproximadamente R$ 87,5 mil.

Os entorpecentes, juntamente com a idosa, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Corumbá.

