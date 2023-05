Policiais encontram quase 400 quilos de cocaína escondido em madeiras

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na tarde de ontem (22), quase 400 quilos de cocaína, transportados em um caminhão-semirreboque, na BR-158, em Paranaíba, a 370 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo foi preso em flagrante e relatou aos policiais que receberia R$ 20 mil transporte até São Paulo.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização, quando os policiais rodoviários deram sinal de parada ao condutor do veículo. Durante o questionamento, os agentes desconfiaram do nervosismo do motorista, iniciando uma revista no caminhão VW/25.390, acoplado a um semirreboque. Durante a revista, os policiais encontraram 393 quilos de cocaína, sob madeiras e divididos em diversos tabletes.

Ao ser questionado, o motorista confessou o transporte e disse que pegou on veículo carregado no Mato Grosso e que o destino final seria o interior paulista.

Os entorpecentes, o motorista e o caminhão foram encaminhados a Polícia Civil de Paranaíba.