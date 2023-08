Quarta-feira começa com temperaturas amenas em MS, mas máximas devem subir ao longo do dia

O dia começou com temperaturas amenas nesta quarta-feira (24), e a previsão do tempo indica tempo claro em todo Mato Grosso do Sul. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma massa de ar favorece o tempo seco no Estado.

Para Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima de 29°C. Em Dourados, mínima de 15°C e máxima de 29°C. Na região Leste, Anaurilândia terá mínima de 16°C e máxima de 29°C. No Sul, Ponta Porã registra mínima de 16°C e máxima de 27°C, Iguatemi com mínima de 16°C também e máxima de 28°C.

Corumbá terá mínima de 21°C e máxima de 32°C. Porto Murtinho com mínima de 21°C e máxima de 33°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão mínima de 15ºC e máxima de 30°C.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a partir de sexta-feira (27) o tempo deve começar a mudar no sul e sudeste de Mato Grosso do Sul, com ventos e chuva em alguns municípios no domingo (28) pela manhã. Já a tarde, as pancadas devem atingir Campo Grande e Sidrolândia.

Após isso, no início da próxima semana as mínimas terão queda e devem atingir os 10 °C em algumas cidades, como Paranhos e Aral Moreira. Em Ponta Porã, Bela Vista e Iguatemi os termômetros devem registrar 11 °C; já na Capital a mínima chega a 14 °C.

