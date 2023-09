Policiais encontram pasta base de cocaína escondido em tanque de veículo na BR-262

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam na manhã de hoje (4), mais de dez quilos de pasta base de cocaína que eram transportados em um tanque de combustível de um veículo, na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, a 115 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 30 anos, foi preso em flagrante.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, na zona rural do município, quando os policiais deram ordem de parada ao condutor de um VW/Gol., que não obedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros o carro foi abordado.

Durante entrevista, os policiais depararam que havia uma passageira no veículo. O casal entrou contradição nas respostas por diversas vezes. Após alguns minutos eles afirmaram aos policiais que estariam transportando pasta base de cocaína no tanque de combustível do Gol.

Em vistoria, os policiais chegaram até o entorpecente, que estava acondicionado em peças de ferro soldado. Ao todo foram encontrados 10,6 quilos de pasta base de cocaína. O casal disse que pegou a droga em Corumbá e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 3,5 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 543 mil, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.