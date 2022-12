Policiais encontram motocicletas abandonada com maconha em estrada vicinal

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontraram quase 300 quilos de maconha, em duas motocicletas abandonadas, nas margens de uma estrada vicinal de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Nenhum dos suspeitos foram encontrados.

A ocorrência foi descoberta após os policiais realizavam um patrulhamento de fiscalização, quando avistaram duas motocicletas abandonadas às margens da rodovia. Os agentes desceram das viaturas e realizaram buscas nas imediações, mas sem sucesso na localização dos suspeitos.

As motocicletas abandonadas estavam com placas afixadas de Itaporã, Campo Grande e Rio Verde (GO). Todos os veículos foram checados juntos ao Sistema Criminal e nenhum registro ilegal foi encontrado. Segundo o DOF, os entorpecentes abandonados foram avaliados em 680 mil. Após pesados, foram totalizados 290 quilos de maconha e 8 kg de skank.

A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.