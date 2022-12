Motociclista morre após ser atropelado por carreta em rodovia

Um motociclista, que não possuía documentos, morreu após ser atropelado por uma carreta, na BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari. Conforme relato de testemunhas, ele foi arrastado por metros na colisão.

Após o acidente, equipes da CCR MSVias e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas no local, mas encontraram o motociclista já em óbito.

Conforme informações do motorista de 37 anos, relatou que trabalha há 20 anos na profissão e nunca aconteceu algo parecido. Ele disse que percebeu a motocicleta na contramão, mas não teve tempo de desviar, causando a colisão.

Segundo a PRF, há câmeras de segurança na região que podem identificar as causas do acidente.

A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionados.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.