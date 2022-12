Policiais encontram toneladas de maconha em caminhonete abandonada

Equipes da Polícia Federal apreenderam ontem (13), mais de uma tonelada de maconha, em uma caminhonete que foi abandonada, no Assentamento Itamarati, a 257 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo não foi encontrado e segue foragido.

De acordo com a ocorrência, o flagrante aconteceu durante uma ligação anônima, onde haveria um veículo carregado de maconha na região do Assentamento Itamarati.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde foi encontrada a caminhonete com 1.282,45 kg de maconha no interior do automóvel. Nenhum suspeito foi encontrado no local.

A droga apreendida foi encaminhada a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã. Será instaurado um inquérito policial para apurar quem são os responsáveis do entorpecente apreendido.

