Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje as demandas no trabalho não serão poucas e vão exigir muito pique, bebê! O bom é que você terá energia, disciplina e organização para dar conta dos deveres e ainda vai mostrar pra chefia o tamanho da sua competência. À tarde, tome cuidado para não se estressar com fofoquinhas, mal-entendidos nem se enrolar com outros assuntos. Mas Vênus e a Lua mandam um belo incentivo para o seu progresso e revelam que você pode faturar uma grana extra no serviço. Também vai querer investir mais em seu bem-estar, aparência e deixar tudo em ordem em casa, no maior capricho. Agora, as melhores vibes rolam na paixão e a conquista tem tudo para ser gloriosa. Pode esperar um astral repleto de harmonia com o mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)



A Lua desembarca no seu paraíso astral e promete um dia de sorte, facilidades e ótimas vibes em vários setores, bebê! A começar pela parte financeira, que pode trazer surpresinha boa em jogo, rifa, loteria, além de oportunidades de ganhar dinheiro com seus dons e talentos – é amém que fala? Os contatos com parentes e pessoas queridas também estarão protegidos, mas há sinal de tensões no trabalho. Sol e Netuno apontam dificuldades de entrosamento com colegas e recomendam cautela dobrada com atrasos, distrações e equívocos. Mas se há risco de estresse no serviço, no amor a sua estrela vai brilhar intensamente. Seu charme fica irresistível e você vai nadar de braçadas na paquera, na conquista e no romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Graças à Lua, hoje não falta disciplina nem organização para fazer seu dia render e o trabalho será um dos assuntos mais beneficiados. Período indicado para resolver pendências e colocar tudo em ordem no serviço ou na casa. Quem desempenha uma atividade autônoma, atua em home office ou lida com produtos e serviços voltados para o lar pode ter um bom retorno, inclusive no bolso. Tarde propícia para tratar de interesses que envolvam imóveis, aluguel e renegociação de dívida. Convívio com parentes será pontuado por um clima de harmonia, afeto e bem-estar. Paqueras e contatinhos também ficam favorecidos e reencontros devem rolar. Mas divergências podem testar sua paciência na relação a dois – evite atritos, bebê!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você tem tudo para se destacar e fazer sucesso hoje, minha caranguejinha! Sua simpatia, boa lábia e inteligência ficam tinindo e serão os trunfos para se dar bem, ainda mais se lida com público. Saberá atender as expectativas das pessoas e pode expandir seus serviços com divulgação nas redes sociais. Os astros também dão sinal verde para atividades ligadas a moda, estética, marketing, parcerias e acordos comerciais. Pena que o Sol tá estressadinho e recomenda atenção extra com as finanças e a saúde. Não é o momento de contrair dívidas nem de realizar mudanças em sua rotina. Mas o amor promete alegrias e o dia é perfeito para se aproximar de alguém que mexe com seu coração. Sintonia, juras de amor e altos papos com o xodó.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leãozinho, leãozinho, tá pensando em como fazer para multiplicar a grana? Olha, solução milagrosa eu não tenho, mas a Lua pode te ajudar a encontrar alternativas e ela soma energias com Vênus, revelando que você tem boas chances de faturar um extra com sua força de trabalho e suas ideias engenhosas. Não vão faltar senso prático, criatividade e perseverança para chegar aonde quer, mas você precisará se desligar dos assuntos da vida pessoal. É que outros astros se estranham no céu e apontam risco de perrengues com gente próxima ou da família. Como pode sobrar até para a relação com xodó, a ordem é pegar leve, ficar longe de bafáfá e agir com todo jogo de cintura. Se está só, coleguinha pode despertar interesse.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

De bem com o mundo e com a vida! É assim que você pode ficar ao hoje e quem dá o recado é a Lua, que começa a brilhar no seu signo ao raiar do dia. E as boas novas não param por aí, já que a Lua troca likes com Vênus e deixa o seu astral ainda mais sortudo e iluminado, principalmente nas finanças e no amor. Além de contar com ótimas ideias para incrementar seus ganhos, você terá carisma e simpatia para dar e vender, por isso vai ficar no centro das atenções e atrair mil contatinhos. Pode esperar surpresas deliciosas na conquista, só não marque bobeira no convívio com parentes e o mozão. Mal-entendidos e situações confusas podem exigir todo seu estoque de paciência. Então, muita calma nessa hora, bebê!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os astros pedem uma pausa nos agitos nessa quarta e recomendam a avaliar seu estilo de vida. Veja o que pode mudar para favorecer seu bem-estar físico e emocional, bebê! Se sentir que precisa de mais descanso, não hesite para reorganizar sua rotina e diminuir a carga de trabalho. Mesmo porque, a quadratura entre Sol e Netuno só reforça o alerta de que é preciso pegar mais leve para não se estressar no serviço nem penalizar sua saúde. Busque um lugar sossegado para fazer as suas coisas e priorize a sua tranquilidade. Ainda bem que Lua e Vênus despejam vibes maravilindas a partir da tarde e dão sinal verde para você curtir o seu cantinho com as pessoas queridas: clima acolhedor com parentes e astral ainda melhor ao lado do mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Seu lado sociável está bombando e vocêtende a atrair amizades com a maior facilidade, bebê! Vai transitar numa ótima em qualquer grupo, conversar bastante e fazer mil contatos: hoje não faltará companhia. No trabalho, sua criatividade, energia mental e disposição para cooperar só irão te favorecer. Mas o Sol alerta que será melhor abrir o olhão com a grana e esconder o cartão. Não vai ser molezinha controlar a vontade de torrar seu dinheiro com comprinhas, lazer e diversão. Se está na solteirice, tem tudo para atrair um love com seu papo esperto e envolvente, mas cuidado pra não se apegar demais e fazer pressão – o crush pode não gostar. No romance, dia maravigold para trocar ideias com o mozão e definir planos para o futuro.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Taí um bom dia para organizar o orçamento, enxugar os gastos e colocar as finanças nos trilhos, Sagita! O trabalho também deve render bastante e você vai contar com mais disposição para se concentrar nas suas tarefas. Porém, hoje aparece alerta do Sol, que segue o role no seu signo e fica esquentadinho. Ele arranja treta com Netuno e isso é indício de que pode rolar confusão e perrengue com a turma de casa – cuidado para não exagerar na franqueza e melindrar uns e outros, viu bebê? No lado amoroso, as coisas ficam mais maneiras e um clima de estabilidade deve reinar no relacionamento. Se está na pista, é bem capaz de pintar interesse por alguém que conhece e encontra sempre, ainda mais colega de profissão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O dia começa com boas vibes da Lua, que muda de signo e cenário, anunciando novidades e mudanças positivas na sua vida. Se quer começar uma atividade diferente, um curso ou dar start em um projeto que sempre desejou botar em prática, a hora é essa, Caprica! O astral também está tranquilo e favorável para quem planeja viajar ou encontrar pessoas que moram longe. Só não convém descuidar das finanças e da administração das contas porque há risco de gastar com bobagens e perder o controle da situação. A partir da tarde, Vênus despeja energias superpositivas no amor e deixa o seu carisma nas alturas. Sintonia plena com o xodó e chance de conhecer alguém com potencial para ser a capa do seu celular.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sua intuição tá poderosíssima hoje, meu cristalzinho, e você tem mais é que confiar nos seus instintos ao fazer escolhas e tomar decisões. Os astros vão influenciar bastante seus interesses financeiros e seu dom para negociar e lucrar se fortalece – aproveite para resolver bagacinhas, quitar contas e sair do vermelho. O trabalho deve fluir melhor em um canto sossegado, longe de agito e distrações. Mas não espere muito das relações sociais, paqueras e amizades porque há tendência de se decepcionar. Se fizer empréstimo para alguém que conhece pode demorar até ver a cor do dinheiro. No romance, ciúme pode se tornar um desafio e provocar tensões: converse abertamente com o love para espantar cismas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje a Lua traz mudanças e realça a sua habilidade para fazer acordos, alianças e parcerias. Mas nem tudo virá fácil e você precisará ter mais foco e paciência para vencer bagacinhas, principalmente na carreira. Sol e Netuno se estranham no céu e apontam situações confusas com as quais terá que lidar – esclareça tudo sem demora. Em compensação, os relacionamentos em geral e as amizades em particular ganham um novo ânimo nesta quarta e vão levantar o seu astral. Pode esperar boas notícias e alegrias com as pessoas queridas, que estarão do seu lado para o que der e vier. Os assuntos do coração também ficam blindados e um sonho de amor pode se realizar. Amizade, lealdade e ótima sintonia com o xodó.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.