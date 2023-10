Policiais encontram mais de 60 kg de cocaína escondidos em veículo na BR-467

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam mais de 60 quilos de cocaína, sendo transportados, escondidos em um Chevrolet Onix, na BR-467, em Naviraí, a 364 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo foi preso em flagrante.

Conforme informações da PRF, os entorpecentes foram encontrados dentro de um compartimento oculto no interior do veículo Chevrolet Onix, que foi abordado pelos policiais no km 110 da BR-487.

O condutor ainda tentou fugir, após a descoberta da droga pelos agentes, mas foi detido. Ele foi encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, para a Polícia Civil de Naviraí.

