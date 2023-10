Policiais encontram carga de maconha avaliada em R$ 8,2 milhões em farelo de milho

Um homem de 31 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (19), transportando mais de 4 toneladas de maconha, em uma carreta Mercedes Benz, carregada com farelo de milho, na MS-156, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os entorpecentes foram avaliados em R$ 8,2 milhões.

O flagrante aconteceu durante um policiamento rodoviário, na zona rural do município, quando os agentes do DOF, deram ordem de parada ao condutor do veículo. Durante a entrevista, o homem apresentou versões desencontradas, além de muito nervosismo.

Em checagem minuciosa à carga de farelo que ele transportava, foram encontrados diversos fardos de maconha. Questionado, o motorista afirmou aos policiais que carregou o entorpecente no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, e levaria até a cidade de São Paulo (SP).

Ao todo, foram encontradas 4,03 toneladas de maconha. O material apreendido foi encaminhado à Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

