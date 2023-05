Policiais encontram mais de 1 tonelada de maconha em veículo na BR-262

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso na manhã de hoje (10), transportando mais de 1 tonelada de maconha, em uma caminhonete S10 na BR-262, em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, ele disse quer receberia R$ 5 mil para o transporte dos entorpecentes até Três Lagoas.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais federais avistaram uma caminhonete Chevrolet/S10 e deu sinal de parada ao condutor, que foi respeitado. A equipe questionou o motorista que apresentou comportamento e respostas que levantaram suspeitas. Ao realizar uma vistoria no veículo, os policiais encontraram 1.368 quilos de maconha, divididos em diversos tabletes.

Novamente ao ser questionado após o flagrante, o homem acabou confessando que pegou a caminhonete em Ponta Porã.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Água Clara.

