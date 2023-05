Campo Grande inaugura Escola de Equitação na Cavalaria da Polícia Militar

Na tarde desta terça-feira (09/05) foi realizada a sonelidade de abertura da Escola de Equitação, na sede do esquadrão independente da Polícia Militar Montada, mais conhecida como a Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

O atual comandante da Cavalaria, Tenente-Coronel PM Souza de Lima, que esteve presente na inauguração da Escola, afirmou que o entusiasmo da população acerca do policiamento com os animais, foi algo que estimulou ainda mais o desenvolvimento do projeto. O Tenente declara que a Escola de Equitação é de extrema honra para o estado, pois durante as operações com os cavalos, diversas crianças são atraídas pelos animais e se interessam pelo trabalho da PM.

A cerimônia contou com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes. O comandante afirmou que a PM agradece a confiança que os pais dos participantes depositam no trabalho da cavalaria, pois assim, acrescentará intelecto no repertório integral das crianças em seu aprendizado.

No encerramento do evento, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, finalizou dizendo que apesar dos desafios para realizar o projeto, a equipe está motivada e apta para executar o trabalho da Escola de Equitação.

Sobre o Projeto

Iniciado em setembro de 2020, o planejamento inicial da ação teve como precursor o tenente-Coronel PM Guilherme Dantas Lopes após realizar um estudo sobre o cenário da escola. Ao longo da organização, o Tenente-Coronel PM Jidevaldo de Souza Lima assumiu o controle do desenvolvimento do projeto e a Escola de Equitação foi totalmente implementada.

Promovida pelo Grêmio da Cavalaria, A Escola de Equitação conta com a participação de 17 alunos na faixa etária de 6 a 13 anos e será realizada na arena Equoterapia, localizada ao lado do esquadrão independente da Polícia Militar Montada. O projeto terá instrutores e profissionais treinados para executar as atividades dos alunos ao longo do curso.

