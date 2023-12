Polícia Federal realiza treinamento de Autodefesa para Mulheres da Segurança Pública

A Polícia Federal em Mato Grosso do Sul promoveu, nos dias 29 e 30 de agosto, o Treinamento de Autodefesa para Mulheres, como uma das ações da Campanha “Agosto Lilás – mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”. O curso aconteceu em Campo Grande.

O curso, voltado exclusivamente para o público feminino, tem base pedagógica e doutrinária da Academia Nacional de Polícia, que analisa o evento. As participantes aprenderam e treinaram exaustivamente as chamadas “condutas preventivas contra agressões”, como deslocamento em base de luta, bloqueios, socos, técnicas de desvencilhamento, defesa contra puxão de cabelo, movimentos de ataque com bastão, defesa contra esganadura e contra gravata pelas costas, contra golpes e golpes contundentes.

Participaram do treinamento 157 mulheres, além de Policiais Federais, servidoras dos seguintes órgãos: Agepen/MS, Corpo de Bombeiros Militar/MS, DEPEN, Exército Brasileiro, Força Aérea Guarda Municipal de Campo Grande, Polícia Civil/MS, Polícia Militar/MS e Polícia Rodoviária Federal.