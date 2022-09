Policiais encontram cocaína em tanque de combustível

Um casal foi preso em flagrante na tarde de ontem, (9), com mais de 30 quilos de cocaína sendo transportados dentro de um tanque de combustível, próximo ao município de Três Lagoas. Aos policiais, ambos confessaram que sairão de Ponta Porã e estava a caminho de São Paulo (PS), onde deixaram os entorpecentes.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando policiais federais (PRF) abordaram um veículo, ocupado por um casal. Em interrogatório, o condutor e a passeira entraram em contradições, o que levantou suspeita dos policiais.

Agentes da PRF, pediram para o casal descer do automóvel, quando iniciaram uma vistoria minuciosa no veículo. Os entorpecentes, foram localizados no tanque de combustível do automóvel. Após pesados, foi totalizado 32 kg de cocaína.

O casal preso em flagrante responderá pelo crime de tráfico interestadual. Caso sejam condenados, ambos poderão pegar até 15 anos de reclusão.

