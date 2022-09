Lotofácil da Independência sorteia prêmio de R$ 180 milhões

Os apostadores têm até hoje (10), às 18h, para jogar na Lotofácil da Independência, que sorteia prêmio estimado em R$ 180 milhões. As apostas devem ser feitas, em volantes específicos, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. Sorteio também será hoje às 20h.

Caso apenas um apostador ganhe o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

A aposta simples custa R$ 2,50, e o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

