Policiais encontram cigarros avaliados em R$ 150 mil em veículo furtado na MS-295

Um veículo com registro de furto foi recuperado, na noite de ontem (17), pelos agentes do Departamento de Operações (DOF), transportando cigarros de origem estrangeira, na MS-295, em Iguatemi, a 359 quilômetros de Campo Grande. O condutor de 24 anos, foi preso em flagrante e responderá pelo crime de contrabando.

A ocorrência aconteceu durante um bloqueio policial, quando os agentes do DOF avistaram um, Honda Civic, em atitudes suspeitas na rodovia. Ao parar o carro, os policiais depararam com 1.750 pacotes de cigarros contrabandeados. Em checagem aos documentos do veículo, foi constatado registro de furto em 2019, no município de Toledo (PR). O automóvel usava placas falsas.

Questionado, o motorista disse que já pegou o carro carregado de cigarros na cidade de Sete Quedas e levaria o material ilícito até Maringá (PR), onde receberia R$ 2 mil.

Segundo o DOF, o material apreendido foi avaliado em R$ 150 mil. O veículo e os cigarros foram encaminhados a delegacia de Polícia Federal de Naviraí.

