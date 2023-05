Operário inicia a venda de ingressos para o jogo contra o Patrocinense pela Série D

Operário Futebol Clube iniciou na manhã desta quinta-feira (18) a venda de ingressos para o jogo contra o Patrocinense (MG) pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será realizada no próximo domingo (21), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Os bilhetes para o jogo custam R$ 20 (arquibancada), com meia-estrada disponibilizada para estudantes, aposentados, idosos e PCD e mais um acompanhante no valor de R$ 10 (apresentando a documentação na bilheteria). Segundo o clube, crianças de até 10 anos não paga e a partir de 11 anos, já paga meia entrada com o comprovante.

Além disso, a compra de ingressos também pode ser feita na bilheteria no estádio no dia da partida. O setor de vendas inicia às 14h, e aceitam pagamento seja em dinheiro, cartão e também via PIX.

Os ingressos também podem ser comprados antecipadamente nos seguidores endereços abaixo:

Padaria Toscano

Av. Cel. Antonino, 619 – Cel. Antonino

Lojas Gazin

Barão do Rio Branco, 1239 – Centro

Barueri, 939 – Vila Moreninha II

Paul Gráfica

Av. Gunter Hans, 3495 – Aero Rancho

Clube Campestre Ipê

Rua Dr Eduardo Olimpio Machado, 300

