Policiais encontram carga de maconha e skunk em carro capotado na MS-040

Acionados para atender uma ocorrência de capotagem, os policiais encontraram um veículo carregado com drogas capotado, na MS-040, em Santa Rita do Pardo, a 266 km de Campo Grande, nesta quarta-feira (22).

Foram realizadas buscas pelas proximidades do acidente, porém, o condutor não foi localizado. Conforme registros policiais, o veículo havia sido furtado em Campo Grande, no dia de 03 de março deste ano.

Inicialmente, as equipes receberam informações, relatando que um veículo havia capotado na MS-040, sendo que havia suspeitas de que ele poderia estar carregado com drogas. No local os policiais se depararam com o carro fora da pista. Durante buscas, foram localizados 50 tabletes de maconha e 10 pacotes de Skunk , que após pesados totalizou 42,1 kg.

Diante dos fatos, o carro e a droga foram guinchados até a DP, onde foram apresentados para devidas providências.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.