Treino do Brasil tem desfalque de Ederson e teste sem centroavante

A seleção brasileira teve um desfalque e um teste do técnico interino Ramon Menezes no treinamento desta quarta-feira (22) antes do amistoso contra Marrocos, sábado, em Tânger. A seleção treinará na quinta e na sexta antes do amistoso de sábado, às 19h, contra Marrocos.

O goleiro Ederson, com um problema estomacal, não foi a campo e acabou substituído por Weverton. O departamento médico monitorará Ederson, mas, a princípio, ele não deve ser desfalque.

Vitor Roque continuou como titular, mas durante a atividade foi substituído por Antony. Com isso, Rodrygo virou um falso centroavante.

Weverton, Emerson Royal, Eder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro e Andrey; Rodrygo, Lucas Paquetá, Vinicius Jr; Vitor Roque. Esse foi o time titular desta quarta.

O técnico Ramon manteve o mesmo time do treinamento de terça-feira, com exceção a Ederson. O Brasil só tem uma dúvida no ataque, mas a tendência é de Vitor Roque mantido com Vini Jr e Rodrygo. Antony deve entrar no segundo tempo.

Ederson

O goleiro de 29 anos é um dos jogadores mais experientes entre os 23 convocados por Ramon Menezes para a partida de sábado. Em entrevista coletiva nesta semana, o goleiro que atua desde 2017 pela seleção elogiou os novatos.

"Os estreantes ainda estão se soltando. Hoje possivelmente vai ter as boas-vindas para eles se apresentarem e cantarem para a gente. Isso faz parte do roteiro. São garotos com muita qualidade, os que já vinham no ciclo anterior também têm total capacidade para manter (o rendimento)", avaliou.

Com informações da Folhapress