UPA do Universitário receberá investimento de R$ 1,6 milhões para reforma

Foi publicado nesta quinta-feira (06), a abertura de processo de licitação para contratação de empresa para reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aparecida Gonçalves Saraiva, do Universitário. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 1,6 milhão.

Estão previstas melhorias em toda a estrutura da unidade, que vão desde a reforma do telhado, até a revisão de toda a rede hidráulica e elétrica, bem como as adequações necessárias seguindo as normativas sanitárias vigentes.

No último mês houve a definição das empresas que ficarão responsáveis pela reforma das unidades de saúde da família (USFs) Vila Cox e Los Angeles. Somente na reforma das USFs Vila Cox e Los Angeles, o investimento previsto é de cerca de R$ 500 mil. Nestas unidades, será realizada a readequação da estrutura física, incluindo as instalações elétricas, hidráulicas, telhado, fachada e áreas internas, bem como melhorias nas condições higiênicos-sanitárias gerais.

Até o momento, três unidades de saúde da família já foram revitalizadas pela Prefeitura, nos bairros: Aero Rancho, Arnaldo Estevão de Figueiredo e Jockey Club.. Está em andamento ainda a revitalização do Complexo de Saúde do Nova Bahia, composto pela USF Nova Bahia o CRS e o Distrito Sanitário, da USF Marabá e da USF Parque do Sol.

Outros investimentos

Além disso, estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A reforma da UPA Vila Almeida já foi iniciada e os trabalhos devem ser concluídos até o fim do ano.