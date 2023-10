Policiais de SP encontram 500 kg de cocaína que saiu de MS em carga de soja

Um homem de 46 anos, foi preso na tarde de ontem (12), com 500 kg de cocaína, armas e munições, em caminhão semirreboque, na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Bernardes (SP). Aos policiais, o condutor confessou que pegou os entorpecentes em Campo Grande, mas não disse qual seria o destino de entrega do material.

O flagrante aconteceu durante um policiamento rodoviário, no km 588, quando os policiais deram sinal de parada ao motorista de um caminhão-trator com semirreboque do tipo basculante. Durante a vistoria, os policiais encontraram revólver calibre 38 sem registro e cinco munições, entre elas, uma estava deflagrada. Diante do flagrante, os policiais vistoriaram o compartilhamento de carga e encontraram homiziado em meio a carga de soja, 500 kg de cocaína.

O motorista foi interrogado pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR-SP), mas apresentou respostas desconexas. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Além da droga, apreendido a arma e munições e o conjunto de veículos junto a carga.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.