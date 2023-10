Policiais de itaquiraí desvendam desmanche após furto

Policiais desvendam desmanche após deter um grupo de menores infratores que vinha realizando furtos na cidade de Rio Verde/MS.

O suspeito do furto foi capturado em flagrante, no último sábado (15), enquanto conduzia o veículo em questão. Vale ressaltar que o suspeito já era alvo de investigação por ter furtado uma outra motocicleta, marca/modelo Honda/150 FAN, no dia (13), na cidade de Coxim.

O indivíduo havia sido recentemente posto em liberdade quando cometeu o segundo furto. Ao ser abordado, o investigado desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, porém acabou sendo capturado e preso após uma perseguição policial.

De acordo com as investigações, a motocicleta furtada em Coxim foi levada para a cidade de Rio Verde, onde foi escondida. Foi durante o interrogatório na delegacia que o capturado confessou ter furtado outra motocicleta, marca/modelo Yamaha/Fazer, na cidade de Rio Verde e revelou o local onde a motocicleta Honda Titan, furtada em Coxim, estava escondida na mesma cidade, o local aparentemente funcionava como um esconderijo para o desmanche de veículos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.