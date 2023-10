Área de tecnologia tem alta demanda e profissionais garantem emprego até fora do país

Demanda por aplicativos móveis e expansão de comércio eletrônico são responsáveis pela procura

O mercado de tecnologia tem crescido muito nos últimos anos, tendo uma grande demanda, no qual os profissionais conseguem emprego até mesmo fora do país. Vale destacar que desde o começo da pandemia da covid-19, houve um grande aumento na procura de profissionais de Tecnologia da Informação para trabalhar em home office.

A analista de sistemas e de negócios da Mil Tec Tecnologia, Cristiane Riquelmes de Almeida, salienta que a demanda por profissionais de TI tem crescido nos últimos anos e as perspectivas indicam que essa tendência continue. “A transformação digital, a automação de processos, a inteligência artificial, a ciência de dados e outras tecnologias emergentes aumentaram a demanda por profissionais qualificados em TI”.

“A necessidade de segurança, o aumento da capacidade de armazenamento e análise de dados, a expansão do comércio eletrônico e a demanda por aplicativos móveis são apenas algumas das razões pelas quais a área de TI está crescendo. Além disso, a necessidade de soluções tecnológicas para trabalho remoto e transformação digital também aumentou como resultado da pandemia de covid-19”.

Com o mercado cheio de oportunidades, a área de TI é conhecida pela existência de muitas oportunidades de emprego. “Com o aumento do trabalho remoto, novas oportunidades de trabalho surgiram e a possibilidade de colaboração à distância também. A flexibilidade do trabalho remoto permite que empresas busquem talentos aqui no Brasil e em diferentes partes do mundo, desde que os profissionais possuam as habilidades e competências necessárias”, enfatiza a profissional.

Home office

O profissional de TI da empresa americana de desenvolvimento de produtos digitais Koombea, Crystian Geovani Dorabiatto, de 32 anos, conta que o profissional qualificado pode trabalhar para mais de uma empresa, caso queira, e salienta que o mercado está cheio de oportunidades de vagas de emprego.

Indagado sobre como conseguiu o trabalho fora do país, Crystian destaca que foi indicação de um amigo. “Ele foi meu gerente em outra multinacional e me apresentou a atual oportunidade. Foi algo desafiador, por ter contato com as pessoas que não falam sua língua, acaba que traz um crescimento absurdo e trabalhar com tecnologias que você não tem experiência também te mostra como o mercado de tecnologia é grandioso”.

Há um ano trabalhando na empresa e atuando no setor como DevOps, o salário fica em torno de US$ 4.000,00 por mês, fora os benefícios como psicólogo, bônus de Natal e anual, aulas de inglês 3 vezes na semana, dia de folga no aniversário, empréstimo, udemy free para qualquer curso, aumento salarial 2 vezes ao ano, equipamentos como MacBook, Monitor de 27 polegadas Full HD e 16 dias úteis de férias. “Por isso, o futuro da profissão só tende a crescer e quem estiver pronto trilhará grandes carreiras”, frisa Crystian.

Já o profissional que trabalha na empresa alemã GFT, Kelvis Antônio Rodrigues Borges, de 28 anos, que também atua lecionando aulas nos projetos do Senai de Santa Catarina (SC), para formar desenvolvedores, salienta que sempre foi curioso e aprendeu muitas coisas por conta própria. “Durante o ensino médio, fiz cursos relacionados a computadores e decidi cursar ciência da computação e, descobri o desenvolvimento de sistemas e fiz cursos adicionais para melhorar minhas habilidades”.

“Com a pandemia, comecei a trabalhar em casa e encontrei oportunidades de emprego em outras regiões e em empresas multinacionais. Além do meu trabalho principal, que é na empresa que possui filial no Brasil, também dou aulas em projetos do Senai (SC)”. De acordo com Kelvis, a tecnologia está sempre avançando e trazendo desafios maiores, especialmente com a inteligência artificial se tornando mais presente em nosso cotidiano, desta forma, muitas pessoas estão migrando para a área de TI devido ao bom salário, liberdade de localização e flexibilidade de horários.

Por – Marina Romualdo

