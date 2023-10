Policiais da Senad são recebidos a tiros durante operação na fronteira

Policiais da Senad (Secretária Nacional Antidrogas), foram recebidos a tiros, na manhã de hoje (10), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão pela operação “Pavão Real”, em Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da própria Senad, o esposo da promotora Katia Uemura, Daniel Montenegro, foi detido após atirar contra os policiais secretária, que estavam cumprindo ordens de busca e apreensão. Segundo a Senad e a Polícia Federal, o objetivo da operação é monitorar os passos do narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. O resultado da operação policial é 30 anos de investigação do conhecido como “rei da fronteira”.

Nesta primeira fase, 32 pessoas são alvos da operação e pelo menos 11 empresas estão na mira da Senad e da Polícia Federal por estarem supostamente ligadas a organização criminosa de Jarvis Pavão.

