Policiais encontram pneus contrabandeados em veículo abandonado na BR-163

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam, ontem (9), um veículo carregado de pneus contrabandeados na BR-163, entre Dourados e Ponta Porã, região sul do Estado. O motorista do carro, conseguiu fugir dos policiais durante apreensão.

O flagrante aconteceu, quando policiais do DOF, depararam com um veículo Jeep Cherokee, realizando sinal de parada ao motorista. O sinal foi desobedecido pelo condutor que acelerou o veículo em fuga, quando próximo a Dourados, abandonou o carro e fugiu pulando os muros de residências próximas à rodovia. Foram realizados bucas nas imediações, porém, o homem não foi encontrado.

Em vistoria no interior do utilitário, foram encontrados 120 pneus de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã e o prejuízo estimado ao crime organizado foi de R$ 78 mil.

