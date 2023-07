Polícia identifica nome de traficante morto em colisão com carreta na MS-164

O traficante Luiz Lucas Marques do Nascimento, de 20 ano, morreu na tarde de ontem (9), após colidir o veículo em que conduzia contra uma carreta, na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Os entorpecentes em que o rapaz transportava ficaram espalhados pela rodovia.

Conforme divulgado pelo site Porã News, as circunstâncias do acidente ainda serão apurados pela Polícia Civil. Lucas, conduzia um Fiat/Strada, quando colidiu de frente em uma carreta Scania, que vinha em sentido contrário.

Após realização dos levantamentos de praxe pela polícia científica, o corpo de Lucas foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã. Até o momento, não há informações sobre a quantidade de entorpecentes em que a vítima transportava.

