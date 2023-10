Policiais apreendem óculos, roupas e cigarros eletrônicos contrabandeados na MS-164

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam no final de semana (DOF), três veículos carregados com cigarros, óculos, roupas, cigarros eletrônicos e baterias, durante uma fiscalização na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a mercadoria apreendida é avaliada em R$792 mil.

Segundo a DOF, a apreensão aconteceu em uma área rural do município, quando policiais deram ordem de parada a um comboio de veículos. Os produtos estavam em um Palio Weekend verde; um Palio azul; e um Palio Weekend branco. Os condutores disseram que foram contratados como freteiros e não informaram o destino da mercadoria.

Ao todo foram apreendidos 15.600 óculos; 4.130 cigarros eletrônicos; um volume de roupas; 225 pacotes de cigarros; 60 pacotes de essência para narguilé; e, duas caixas de baterias para aparelhos de telefone celular.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), para posterior entrega na Receita Federal em Ponta Porã.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram