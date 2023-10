Policiais acabam com “esquema” de receptores de fios de cobre

A região do Bandeira na Capital foi alvo de uma operação realizada através da Polícia Civil, por intermédio da 4ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, ontem (10), para identificar receptadores de cobre e de alumínio.

Os policiais localizaram um suposto ponto comercial de reciclagem, onde funcionaria uma “boca de fumo”. No local foram presos em flagrante quatro indivíduos e apreendido o total de 68 kg de fios de cobre e de alumínio produtos de furtos, bem como uma balança de precisão eletrônica grande, utilizada para a pesagem dos fios retirados de redes de energia, internet, telefonia e semafóricos.

O flagrante da quadrilha se deu no momento em que um dos indivíduos identificado por D.C.B., 36 anos, chegava ao local com uma parte dos fios e o restante do material foi apreendido quando os demais autores faziam seu preparo para a venda, retirando as capas de fios semafóricos, queimando e pesando. Todos os quatro conduzidos foram autuados em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão para preventiva dos autores, pela ordem pública e diante da gravidade das condutas perpetradas, que têm gerado considerável prejuízo à população em geral, comércios, empresas e órgãos públicos.

A operação é fruto de levantamentos feitos por meio de análise criminal desenvolvida pela Unidade Policial, em que são verificados os principais pontos de incidência dos crimes e permite identificar, localizar autores de furtos e também receptadores que fomentam a prática dos crimes de furtos de fios de cobre na região do Bandeira e adjacências.

Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário via Depac/Cepol, onde aguardarão decisão judicial em audiência de custódia.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.