Mulher é presa com produtos de descaminho avaliados em R$ 220 mil

Uma mulher de 41 anos, foi presa na tarde de ontem (10), com pulseiras, relógios e pneus contrabandeados, em um veículo na BR463, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, os produtos apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 220 mil.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio entre Dourados e Ponta Porã, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira depararam com um Corsa/Sedan, realizando sinal de parada a condutora No interior do veículo, os policiais depararam com 200 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, 45 pneus de diversas marcas e medidas, 1.680 relógios de pulso e 1.700 pulseiras.

Durante o depoimento, a condutora não informou onde pegou os produtos de descaminho e nem qual seria o destino.

O material apreendido, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.