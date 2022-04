Polícia Rodoviária apreende carga de descaminho de pneus em Ponta Porã

Foi apreendido na manhã deste domingo (03), por volta das 06h30m, na cidade de Ponta Porã, uma carga de descaminho de pneus. A equipe da Base Operacional de Ponta Porã, da Polícia Militar Rodoviária realizava abordagens à veículos na MS 164 quando deu ordem de parada a um Caminhão Trator Scânia bitrem.

Durante a abordagem, foi verificado que o condutor, morador da cidade de Lucas do Rio Verde, município do estado de Mato Grosso, estava transportando 30 pneus descaminho, os quais acabara de adquirir no Paraguai.

Diante da quantidade e do valor da carga ilegal, os pneus foram apreendidos para encaminhamento a Receita Federal. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 42.300,00. O descaminho é a prática de desvio de mercadorias para evitar a tributação. Se difere do contrabando por omitir mercadoria legal e que poderia entrar no país, o que não ocorre no primeiro caso, que é a entrada de produtos proibidos.

Com informações da PM/MS.