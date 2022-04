Semana inicia com 2.663 oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul

Para quem está à procura de emprego, Mato Grosso do Sul tem 2.663 oportunidades disponíveis para diferentes áreas de atuação. Em Campo Grande as vagas são intermediadas pela Funtrab (Fundação do Trabalho) e nos municípios do interior, pelas agências da Casa do Trabalhador.

Na Capital são 1.033 vagas disponíveis entre elas a de pedreiro (78), atendente de lanchonete (29), consultor de vendas (25), auxiliar de cozinha (22), motorista carreteiro (11), garçom (10), instrutor de informática (6), frentista (2) e gerente de marketing (1).

Para os moradores do interior do Estado, há vagas em Dourados (223), Rio Brilhante (144), Cassilândia (139), Aparecida do Taboado (126), Iguatemi (105), Nova Alvorada do Sul (99), Costa Rica (98), Itaquiraí (91), Três Lagoas (78), Naviraí (65) é São Gabriel do Oeste (58).

A Casa do Trabalhador tem vagas disponíveis em Sidrolândia (47), Rio Verde de Mato Grosso (35), Maracaju (34), Ponta Porã (34), Amambai (27), Chapadão do Sul (25), Aquidauana (23), Nova Andradina (23), Guia Lopes da Laguna (21), Paranaíba (20), Corumbá (19), Ivinhema (17), Eldorado (16), Caarapó (15), Jardim (14), Bataguassu (13), Ribas do Rio Pardo (11), Miranda (9) e Batayporã (1).

Para evitar filas e aglomerações, a Funtrab orienta que os interessados façam o agendamento prévio por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Após o agendamento, os candidatos devem comparecer à sede da Fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Serviço:

Para acessar as vagas disponíveis é necessário acessar a plataforma MS Contrata+. A Funtrab está localizada na Rua 13 de maio, 2773, o atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas e das 13h30 às 17h30, para quem busca o Seguro-Desemprego.

Com informações da Funtrab.