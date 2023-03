Policia resgata filhote mamando em cadela morta vítima de maus-tratos

Policiais Militares Ambientais resgatam três filhotes de cachorros, encontrados ao lado da mãe morta, na tarde desta terça-feira (14), em uma residência localizada no bairro Portal do Parque da cidade de Nova Andradina, a 298,4 km de Campo Grande.

Conforme os policiais, a equipe foi acionada por uma médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A profissional denunciou que no local havia quatro cachorros, sendo três filhotes e uma cadela vítimas de maus-tratos.

Ao chegar no local, foi constatado que os cachorros sem raça definida estavam extremamente e debilitados, sem alimento, com desnutrição e quando a PMA e os médicos veterinários do Centro chegaram ao local, a mãe dos filhotes já estava em óbito.

Os três filhotes, que estavam vivos e se encontravam em situação de penúria próximos à cadela morta foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para serem atendidos. Um deles tentava mamar a mãe já falecida e a cena horrorizou os militares.

A cadela morta foi recolhida e encaminhada ao aterro sanitário. Já a proprietária dos animais, uma jovem de 28 anos, residente em Nova Andradina, responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de dois a cinco anos de reclusão. Ela também foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 2.500,00.

