Polícia procura trio que matou homem com mais de 30 facadas em Brasilândia

Homem identificado como Ademir Marins dos Santos, de 52 anos, foi morto a facadas, na madrugada desta quarta-feira (18), em Brasilândia, distante 364 quilômetros de Campo Grande, por três pessoas identificadas como Vanessa Alves da Silva, de 27, Kátia Flavia Mendes, de 26, e Gabriel Freitas da Cruz, de 28. Todos os três seguem foragidos.

Conforme informações da Polícia Civil, o crime aconteceu durante consumo de bebida alcoólica e discussão, que evoluiu para agressões e as dezenas de facadas. Após o crime, os suspeitos fugiram e não foram mais localizados.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e isolou o local até a chegada de investigadores. Agora, a polícia faz busca para localizar os autores. Qualquer informação, acionar o 190.

